Güney Afrika’dan Ekol’e geldi

BUGÜN NELER OLDU

UZUN yıllardır Güney Afrika'da yaşayan ses sanatçısı Yüksel Uzel, mide ameliyatı olmak için İzmir'deki Ekol Hastanesi'ne geldi. Uzel'in operasyonunu Doç. Dr. İsmail Yaman'a gerçekleştirdi. Türkiye'de sağlık sisteminin çok ileri düzeyde olduğunu söyleyen Yüksel Uzel, "Sağlık problemlerim olduğu zaman vatanıma geliyorum. 2 yıl önce göz ameliyatım için de İzmir'e gelmiş ve Ekol Hastanesi'nde göz ameliyatı olmuştum. Burada teknoloji, hijyen, ilgi, güler yüz mükemmel. Tüm Ekol Hastanesi çalışanlarına ve Doç. Dr. İsmail Yaman'a çok teşekkür ediyorum, her şey mükemmeldi" dedi. 20 sene önce Prof. Dr. Gazi Yaşargil'de üç kez beyin ameliyatı geçiren sanatçı Yüksel Uzel sakin bir yaşam tavsiye edilmesi üzerine sahneleri bırakarak yıllardır Güney Afrika'da çiftlik hayatı yaşıyor.