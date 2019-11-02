Hoca Trabzon maçı sonrası!

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'de 10. Hafta maçında Göztepe bugün Trabzonspor ile deplasmanda saat 16.30'da karşı karşıya gelecek.Yaralı Göztepe, 15 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor'dan puan yada puanlar almak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçında takımı kaleci antrenörü Suat Arıcan çıkaracak. Kupa maçında kırmızı kart gören Sanneh'in yanı sıra sakat olan Poko bu maçta forma giyemeyecek.Arıcan'ın Poko'nun yokluğunda Castro'ya şans vermesi beklenirken kanatta da Halil'in yerine Napoleoni forma giyecek.Göztepe'de teknik direktör arayışları ise Trabzonspor maçı sonrasına kaldı. Sarı-kırmızılı yönetim Gürcü teknik adamgibi isimleri gündeme aldı. Listede yer alan Hamza Hamzaoğlu ise G.Birliği ile anlaşma sağladı. Göztepe'nin Kasımpaşa maçında sergilediği kötü performansla camianın tepkisini çeken hakem Ümit Öztürk ve VAR hakemi Bahattin Şimşek'e bu hafta görev verilmedi.