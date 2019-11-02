Hoca Trabzon maçı sonrası!

Spor Toto Süper Lig'de 10. Hafta maçında Göztepe bugün Trabzonspor ile deplasmanda saat 16.30'da karşı karşıya gelecek. Son iki maçını da kaybeden ve 15. sıraya kadar gerileyen Göz-Göz, Tamer Tuna'nın istifası sonrası Karadeniz'e teknik direktörsüz gitti.
Yaralı Göztepe, 15 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor'dan puan yada puanlar almak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçında takımı kaleci antrenörü Suat Arıcan çıkaracak. Kupa maçında kırmızı kart gören Sanneh'in yanı sıra sakat olan Poko bu maçta forma giyemeyecek. Kasımpaşa maçında sakat olan Eren Derdiyok ve kanat oyuncusu Napoleoni iyileşerek takıma döndü.
MHK'DAN ÖZTÜRK VE ŞİMŞEK'E GÖREV YOK
Arıcan'ın Poko'nun yokluğunda Castro'ya şans vermesi beklenirken kanatta da Halil'in yerine Napoleoni forma giyecek. İleri uçta formsuz Eren'in yerine yine Jerome görev yapacak.
Göztepe'de teknik direktör arayışları ise Trabzonspor maçı sonrasına kaldı. Sarı-kırmızılı yönetim Gürcü teknik adam Şota, Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam, Mesut Bakkal, İrfan Buz, İlhan Palut, İbrahim Üzülmez
gibi isimleri gündeme aldı. Listede yer alan Hamza Hamzaoğlu ise G.Birliği ile anlaşma sağladı. Göztepe'nin Kasımpaşa maçında sergilediği kötü performansla camianın tepkisini çeken hakem Ümit Öztürk ve VAR hakemi Bahattin Şimşek'e bu hafta görev verilmedi.