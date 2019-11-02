Kuru meyvecilerden Baskan’a ‘tesekkür’

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Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan talimat verdi, kuru meyve sektörünün yüzü güldü. Cumhurbaskanı Erdogan'ın talimatıyla bu yıl verimi yüksek olan kuru üzüm ve incirde fiyatlardaki istikrarsızlıgın giderilmesi adına Toprak Mühsulleri Ofisi (TMO) tarafından müdahale alımı yapılmaya baslandı. Çekirdeksiz kuru üzümde 9 numara kalitedeki ürün için kilogram basına 10 lira, kuru incirde de A4 kalitedeki ürün için kilogram basına 16 lirayla piyasaya giren TMO, yaptıgı müdahaleyle fiyatların düsmesini engelledi. Müdahale alımlarıyla yıllık ortalama 1.5 milyar dolarlık dıs ticaret gelirine sahip kuru meyve sektöründe yıllık en az 150 milyon dolar daha fazla döviz geliri elde edilebilecegi tahmin ediliyor.Sektör temsilcileri, üretici ve ihracat fiyatlarının dengede kalması nedeniyle duydukları memnuniyeti, yazdıkları mektupla Erdogan'a iletti. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri Ihracatçıları Birligi öncülügünde bir araya gelen 12 ziraat odası, ticaret borsası ve ihracatçı birligi baskanının imza attıgı tesekkür mektubunda, "Devletimizin, böylesine kritik bir konuda piyasayı düzenleyici ve ürünün gerçek degerini bulan politikalarını ivedilikle hayata geçirmesi dolayısıyla zatıalinize sükranlarımızı ve sektörümüze verilen bu kıymetli destegin önümüzdeki yıllarda da devamı temennisiyle saygılarımızı arz ederiz" cümlelerine yer verildi. TMO'nun alıma baslaması sonrasında, çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir fiyatlarının üreticinin emeginin karsılıgını alacagı seviyeye yükseldiginin belirtildigi mektupta, kuru üzüm ihracatında yüzde 15, kuru incir ihracatında yüzde 7'lik artıs yakalandıgı, sektörde tüm kesimlerin yüzünün güldügü kaydedildi.Ege Kuru Meyve ve Mamulleri Ihracatçıları Birligi Baskanı Birol Celep, "Müdahale spekülatif bir hareket degil. Dünya piyasalarını baz alarak sistemi dogru çalıstırmak için atılmıs bir adım. Hem çekirdeksiz kuru üzüm hem de kuru incir için TMO destegi Türk ekonomisine katkı saglayacaktır. Su anda çekirdeksiz kuru üzümde deger bazında yüzde 15 artıs var. Incirde de bu rakam rakamlarımız aynı seviyelerde" dedi.