Manisalı öğrenciler bu kış üşümeyecek

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MANISA Ticaret Borsası tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katkılarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerin üşümemesi adına geleneksel hale getirilen "Ayni Eğitim Desteği" teslim programı yapıldı. Özenle yapılan çalışmalarla ihtiyaç sahibi olarak belirlenen bin öğrenciye kışlık mont dağıtılacak. Okul müdürlerine teslim edilecek montlarla Manisalı ihtiyaç sahibi öğrenciler bu kış üşümeyecek.Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitime olan desteği sürdüreceklerini ifade eden Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Temin etmiş olduğumuz montları bizden teslim alarak, yardım niteliğinden daha çok, bir eğitim teşviki ya da bir hediye olarak ihtiyaç sahibi yavrularımıza, ulaştırmalarını rica ediyoruz. Evlatlarımızın, okul aile ve toplum birliğinde yetişerek ailelerine, vatana ve millete yararlı birer fert olması en büyük arzumuzdur" diye konuştu. Türk kültüründe yardımlaşmanın önemli bir yeri olduğuna vurgu yapan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Türkiye yine Türk insanı o konuda hem müşfikliğiyle, merhametiyle, şefkatiyle aslında dünyaya ders veriyor" dedi. Konuşmaların ardından içerisinde montların bulunduğu yardım kolileri Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap tarafından öğrencilere verilmek üzere okul müdürlerine teslim edildi.