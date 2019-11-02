Prematüre doğdu yaşama tutundu

BUGÜN NELER OLDU

MANISA'NIN Salihli ilçesinde yaşayan Zeynep Kayadelen (32), 4. çocuğuna hamileyken gebeliğin 29. Haftasında erken doğum başladı. Salihli'den Manisa'ya sevk edilen Kayadelen 1140 gram ağırlığında prematüre olarak bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Geçtiğimiz yıl hasta kabulüne başlayan Manisa Şehir Hastanesi'nde doğan ilk prematüre bebek 42 günlük yoğun bakım ünitesinde 2 kilogram ağırlığa ulaşarak sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.Manisa Şehir Hastanesinde doğumu gerçekleşen ilk prematüre bebekle ilgili bilgi veren Manisa Şehir Hastanesi Yenidoğan Neonatoloji Hekimi Uzm. Dr. Sinem Akbay, "Hastamız gebeliğin 29. haftasında bin 140 gram olarak dünyaya geldi. 2 gün solunum cihazına bağlı olarak izledik. Bundan sonra da prematürenin getirmiş olduğu komplikasyonları açısından yakın takibe alacağız. Bebeğimiz Manisa Şehir Hastanesine kabul edilen ilk prematüre bebeğimiz ve sağlıklı bir şekilde ailemize teslim edilecek" dedi. Anne Zeynep Kayadelen, "Hiç beklemediğimiz bir anda gelen doğumun tedirginliğini yaşadım. Çok şükür hepsini atlattık. Doktorumuza çok minnettarız. Hepsi ellerinden geleni fazlasıyla yaptı. Çok güzel ilgilendiler, bizle olsun, bebeğimizle olsun. Her durumda bilgilendirildik. Bebeğimiz taburcu olacak ve kucağımıza alacağız inşallah" dedi.