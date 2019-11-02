Yolda bulduğu paranın kuruşuna dokunmadı

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DENIZLI'NIN Sarayköy ilçesinde esnaflık yapan Mehmet Seyhan örnek bir davranışa imza attı. Seyhan, yolda yürürken içerisinde 2 bin 400 lira ve banka kartlarını bulunan bir cüzdanı yolda buldu. Cüzdanı alan Seyhan, belediyeye giderek cüzdanı zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta ekipleri cüzdan sahibi 53 yaşındaki Orhan Tutak'ı bulmak için çalışma başlattı. Ardından, ekipler Tutak'ın oğlu Ali Tutak'a ulaştı. Tutak, daha sonra belediyeye gelerek cüzdanı teslim aldı. Babası Orhan Tutak adına teşekkür eden Ali Tutak, " Bu zamanda böyle insanları görmek bizleri mutlu ediyor. Mehmet Seyhan kardeşime çok teşekkür ederim. Cüzdanı bulmak için seferber olup bizleri arayan Sarayköy Zabıta Müdürlüğü'nde görevli ekiplerine de çok teşekkür ederim" dedi.