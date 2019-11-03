Altay’a darbe

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de geçen hafta evinde Ekol Göz Menemenspor'a 2-0 yenilerek 6'ncı sıraya gerileyen Altay, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayan müsabakayı Ramazan Keleş yönetti. Karşılıklı ataklarla başladığı mücadelede gol perdesini 43. dakikada Alican Özfesli kaydetti: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda baskısını artıranFakat 62'de Mirkan, 64'te de Furkan'ın ayağından goller bulan ev sahibi skoru 3- 1'e getirdi. 83. dakikada Anton Putsila'nın golü İzmir ekibine yetmedi ve maç 3-2 sona erdi. Altay bu sonuçla 15 puanda kaldı.Maçın ikinci yarısında yaptıkları değişikliklerle karşılaşmada dengeyi sağladıklarını aktaran Karafırtınalar, şöyle konuştu: "İkinci yarının tamamında üstün oynadığımızı söyleyebilirim amabunlar asla bahane değil, ilk yarıda da bizim bu şekilde oynamamız gerekiyordu. Deplasmanda iki gol attığınız zaman kazanmanız gerekiyor. Bugün maalesef bir fazla yedik. Bu basit golleri aza indirmemiz gerekiyor.