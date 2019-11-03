Altay’a darbe

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FF 1. Lig'de geçen hafta evinde Ekol Göz Menemenspor'a 2-0 yenilerek 6'ncı sıraya gerileyen Altay, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayan müsabakayı Ramazan Keleş yönetti. Karşılıklı ataklarla başladığı mücadelede gol perdesini 43. dakikada Alican Özfesli kaydetti: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda baskısını artıran Altay, 56. dakikada Paxiao'nun asistinde Deniz Vural ile beraberliği yakaladı.
Fakat 62'de Mirkan, 64'te de Furkan'ın ayağından goller bulan ev sahibi skoru 3- 1'e getirdi. 83. dakikada Anton Putsila'nın golü İzmir ekibine yetmedi ve maç 3-2 sona erdi. Altay bu sonuçla 15 puanda kaldı. Karşılaşmayı değerlendiren Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ilk yarı, istek ve arzu olarak iyi olmadıklarını dile getirdi.
PENALTI İSYANI
Maçın ikinci yarısında yaptıkları değişikliklerle karşılaşmada dengeyi sağladıklarını aktaran Karafırtınalar, şöyle konuştu: "İkinci yarının tamamında üstün oynadığımızı söyleyebilirim ama yediğimiz ikinci gol, yüzde 100 ofsayt deniyor. Verilmeyen bir penaltımız var,
bunlar asla bahane değil, ilk yarıda da bizim bu şekilde oynamamız gerekiyordu. Deplasmanda iki gol attığınız zaman kazanmanız gerekiyor. Bugün maalesef bir fazla yedik. Bu basit golleri aza indirmemiz gerekiyor. Sadece bir maçı kaybettik, sezonu kaybetmedik. Verilen mücadele, ikinci yarı istek ve arzu benim için yeterli ama sonlandırsaydık daha da iyi olacaktı."