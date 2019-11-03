Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Altınordu’da hedef belli

Altınordu’da hedef belli

Son 5 haftada sahadan 4 kez mağlup olan ekibinin teknik direktörü Eroğlu, “İstanbulspor karşısında mutlak kazanmamız gerekiyor” dedi

Giriş Tarihi: 3.11.2019
Altınordu’da hedef belli
ALTINORDU, TFF 1.Lig'in 10. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçını kazanarak kötü gidişatına son vermek istiyor. Geçen hafta deplasmanda Ümraniyespor'a 4-1'lik skorla farklı mağlup olan Altınordu, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında Amed Sportif'i 3-1 yenerek hem kupada üst tura çıktı hem de moral buldu. Kırmızı-lacivertliler, bugün saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda İstanbulspor'u yenerek çıkışa geçmenin peşinde.

KUPA BİZİ KENDİMİZE GETİRDİ
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Kupada kazanmak ve istediklerimizin sahada uygulanması bizim için önemliydi. Şimdi İstanbulspor'u saha ve seyirci avantajını kullanarak yenmek amacındayız. Her maçın zorlu ve farklı stratejisi olması gerekiyor. İstanbulspor, oyunu iyi oynayan, pas yapan, yıllardır aynı oyunu sahaya yansıtan bir ekip. Son iki haftadır kalemizde de çok gol gördük. Buna da önlem alarak İstanbulspor maçını kazanıp çıkışa geçmeliyiz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altınordu’da hedef belli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN