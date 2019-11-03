Altınordu’da hedef belli

ALTINORDU, TFF 1.Lig'in 10. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçını kazanarak kötü gidişatına son vermek istiyor. Geçen hafta deplasmanda Ümraniyespor'a 4-1'lik skorla farklı mağlup olan Altınordu, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında Amed Sportif'i 3-1 yenerek hem kupada üst tura çıktı hem de moral buldu.
Kırmızı-lacivertliler, bugün saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda İstanbulspor'u yenerek çıkışa geçmenin peşinde.
KUPA BİZİ KENDİMİZE GETİRDİ
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Kupada kazanmak ve istediklerimizin sahada uygulanması bizim için önemliydi. Şimdi İstanbulspor'u saha ve seyirci avantajını kullanarak yenmek amacındayız. Her maçın zorlu ve farklı stratejisi olması gerekiyor. İstanbulspor, oyunu iyi oynayan, pas yapan, yıllardır aynı oyunu sahaya yansıtan bir ekip. Son iki haftadır kalemizde de çok gol gördük. Buna da önlem alarak İstanbulspor maçını kazanıp çıkışa geçmeliyiz"
dedi.