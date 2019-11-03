Altınordu’da hedef belli

BUGÜN NELER OLDU

ALTINORDU, TFF 1.Lig'in 10. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçını kazanarak kötü gidişatına son vermek istiyor.Kırmızı-lacivertliler, bugün saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda İstanbulspor'u yenerek çıkışa geçmenin peşinde.Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Kupada kazanmak ve istediklerimizin sahada uygulanması bizim için önemliydi. Şimdi İstanbulspor'u saha ve seyirci avantajını kullanarak yenmek amacındayız. Her maçın zorlu ve farklı stratejisi olması gerekiyor. İstanbulspor, oyunu iyi oynayan, pas yapan, yıllardır aynı oyunu sahaya yansıtan bir ekip.dedi.