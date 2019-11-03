Karşıyaka’nın da üniversitesi olsun

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, ilçedeki Sosyal Yaşam Kompleksi'nin özel firmalara peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, mevcut yerine Bakırçay Üniversitesi'ne verilmesi önerisinde bulundu. Mayıs ayında yapılan meclis toplantısında, AK Parti ve MHP'nin ret oyuna rağmen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Sosyal Yaşam Kompleksi'nin satışına dair yetki aldığını hatırlatan Çiftçioğlu, "Tugay, büyük kompleksi tapudan Büyükşehir'e devretti. Lakin aylar öncesi tapu devrini yapmış olmasına rağmen halen bu satıştan kasasına bir kuruş para koyamadı. Sebebi ise belediyenin vergi borçları. Bu mevzuatı bile bilmiyorlar. Satıştan önce vergi borçlarını yapılandıracaksın, planlayacaksın, sonra satışı yapacaksın. Cemil Tugay'ı bu işleyişte yanlış yönlendiren bürokratlar derhal görevden alınmalı" dedi.Büyükşehir ve Karşıyaka Belediyesi'ne çağrıda bulunan Çiftçioğlu, "Sağlık ya da eğitim üssü olarak rahatlıkla kullanılabilecek 10 bin metrekarelik merkez, Karşıyaka Belediyesi'nin iş bilmez yöneticileri yüzünden boş durumda bekliyor. Bakırçay Üniversitemizin Tıp Fakültesi için yer aradığını biliyoruz. Gelin burayı üniversiteye verelim, ilçemize üniversite kazandırmış olalım. Bizlere düşen görev, üniversitenin Karşıyaka'ya kazandırılmasını sağlayarak tüm kamuoyunun takibini buraya çekmek. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diye konuştu. Başkan Tugay'ın, ilçeye verdiği sözleri yerine getirmediğini söyleyen Çiftçioğlu, "10 bin metrekare kapalı alanı olan bu kompleksin yapılış amacında 35 yatak kapasiteli sağlık merkezi, kariyer ofisi, geriatri merkezi, çalgı aletleri eğitim merkezi gibi gencinden yaşlısına kadar herkese sosyal imkan sağlamak vardı. Bu nedenle AK Parti olarak satışa ilişkin ret oyu verdik. Mevcut kompleksin, ilçemizin yararına olacak bir alanda kullanılmasını istedik. Büyükşehir'e satıldığında da aynı amaca uygun olarak kompleksin kullanılmasını talep etmiştik. Başkan Tugay da meclisteki canlı yayında bunun için elinden geleni yapacağını söylemişti. Karşıyaka'da böyle bir kompleksin ihtiyacına da dikkat çekmişti. Ancak bugüne geldiğimizde Başkan Tugay, 'Orası artık Büyükşehir'in tasarrufunda, ben ilgilenmiyorum' diyor. Karşıyaka Belediyesi daha parasını tahsil edememişken, birtakım özel işletmeler binada tadilat için keşif çalışmaları yapmaya başlamışlar. Karşıyakalıların vergileri ile yapılmış bir tesisin, birilerine peşkeş çekilecek ortamın Belediye Başkanı tarafından hazırlanması, çok acı" dedi.