Lebip Timor: Soğuk duş

İLK yarı bittiğinde, Alican'ın 43. dakikada attığı gol dışında adeta bir itiş kakış futbolu vardı sahada. Hatayspor, ev sahibi olmasına rağmen rakibi karşısında bir üstünlük kuramazken Altay da, sıfır pozisyonla gidiyordu soyunma odasına. Orta alanda sıkışan oyunda, kalite de yoktu, heyecan da.
Kazanan takımın, diğer maçların skorlarına göre haftayı lider bitirme şansının olduğu böylesine önemli bir maçın ikinci yarısına Tatos'u dışarı alıp sahaya Leandrinho'yu sürerek başlıyordu Altay.
Ancak, 56. dakikada Deniz ile skoru dengeleyen İzmir temsilcisi, defansta yaptığı peş peşe hatalarla, bir anda 3-1 geriye düşüyor ve maç ta iyice zora giriyordu. Hatay'ın yazı aratmayan sıcağında, soğuk duş etkisi yaratan bu gollerden sonra oyunu bırakmayan Altay, 83. dakikada Paixao ile farkı bire indirip maçı da tek kaleye dönüştürüyor ama iyi kapanan Hatay daha fazlasına izin vermiyordu.
Son anlardaki baskın oyunu gördükten sonra, boşa geçen onlarca dakikalarda akıntıya kürek çekmeleri hiç yakışmadı kalitelerine. Geçen haftaki şok Menemenspor yenilgisinden sonra bu haftaki ilk deplasman yenilgileri de tuzu biberi oldu kötü futbolun. İki haftada kaybedilen 6 puanı mumla arayacaklardır.
Altay'ın kalitesine yakışmayan oyunu kadar, berbat hakem yönetimini de yazalım bir kenara. Çaldıkları da, çalmadıkları da hatalarla dolu idi Ramazan hocanın...