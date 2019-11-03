Lebip Timor: Soğuk duş

BUGÜN NELER OLDU

İLK yarı bittiğinde, Alican'ın 43. dakikada attığı gol dışında adeta bir itiş kakış futbolu vardı sahada. Hatayspor, ev sahibi olmasına rağmen rakibi karşısında bir üstünlük kuramazken Altay da, sıfır pozisyonla gidiyordu soyunma odasına.Kazanan takımın, diğer maçların skorlarına göre haftayı lider bitirme şansının olduğu böylesine önemli bir maçın ikinci yarısına Tatos'u dışarı alıp sahaya Leandrinho'yu sürerek başlıyordu Altay.Ancak, 56. dakikada Deniz ile skoru dengeleyen İzmir temsilcisi, defansta yaptığı peş peşe hatalarla, bir anda 3-1 geriye düşüyor ve maç ta iyice zora giriyordu.Son anlardaki baskın oyunu gördükten sonra, boşa geçen onlarca dakikalarda akıntıya kürek çekmeleri hiç yakışmadı kalitelerine. Geçen haftaki şok Menemenspor yenilgisinden sonra bu haftaki ilk deplasman yenilgileri de tuzu biberi oldu kötü futbolun.Altay'ın kalitesine yakışmayan oyunu kadar, berbat hakem yönetimini de yazalım bir kenara. Çaldıkları da, çalmadıkları da hatalarla dolu idi Ramazan hocanın...