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Moralli Denizli, ’a karşı

Giriş Tarihi: 3.11.2019
Moralli Denizli, Sivas’a karşı
SÜPER Lig'de Gençlerbirliği galibiyetiyle düşme hattına gerilemekten kurtulan Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İçel İdmanyurdu zaferiyle de moral buldu. Haftayı düşme barajındaki Ankaragücü'nün 2 puan üzerinde 12. sırada tamamlayan yeşil-siyahlılar, ligde bugün evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki mücadele 14.00'te başlayacak. Horozlar'da Hugo Rodallega'nın hızla iyileştiği Sivas karşısında riske edilmeyeceği ancak Beşiktaş maçında görev alabileceği öğrenildi.
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Moralli Denizli, Sivas’a karşı
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