Otokent esnafının yetki belgesi sevinci

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İZMIR Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve İzmir Oto Galericileri Sanayi Sitesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (OTOKENT) Başkanı Fevzi Demir'in Ankara'daki temasları sonuç verdi. İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde aranan şartlar" bölümünün ihtiyaca yönelik düzenlenmesi nihayete kavuştu. OTOKENT'te faaliyet gösteren işletmelerin İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti ile ilgili yetki belgesi almaları konusunda yeni düzenlemeler gerçekleştirildiği belirtildi. Yetki belgesi törenine katılan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Esnaflarımızın hakkını her platformda savunmaya devam edeceğiz" dedi. Yetki belgesi sayesinde mesleğin ve esnafın itibarının artacağını ifade eden Bölünmez Çankırı, "Yetki belgesi olmayan artık galericilik yapamayacak" diye konuştu.