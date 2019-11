Saç kaybınızı en aza indirin

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Özel Gazi Hastanesi Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, saç ekiminde hiberbarik oksijen tedavisi hakkında bilgiler verdi. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde teknolojiyi yakından takip eden modern hastanelerin, yapılan operasyonlarda vücudun yeterince oksijen almasına çok önem verdiklerini belirten Yasemin Gülgör, "Bu hastanelerde özellikle oksijen üniteleri büyük önem arz eder. Günümüzde Avrupalı hastaların sağlık turizmi yolu ile ülkemizi tercih sebeplerinden biri de saç ekimi. Saç ekimi yöntemleri sayesinde ülkemiz Avrupa ülkelerinde en çok tercih edilen ülkelerin başında gelmektedir. Özel İzmir Gazi Hastanesi her birimde olduğu gibi saç ekimi polikliniği de gelişmiş yöntemleri İzmir'e taşıyan hastanelerin başında gelmektedir" dedi. Dünyanın gelişmiş modern sistemlerini yakından takip ettiklerini belirten Gülgör, "İleri yöntemleri hastanemizde kurup hastalarımızın hizmetine sunuyoruz. Özellikle saç ekimi polikliniğimizde her türlü ileri yöntemleri hastalarımıza sunuyoruz. Bunlardan en önemlisi ise hiberbarik oksijen tedavisi" şeklinde konuştu. Özellikle erkeklere uygulanan saç ekiminin bütün dünyada yaygınlaştığını belirten Yasemin Gülgör, "Türkiye bu konu da Avrupa'da tercih edilen ülkeler arasında lider ülkedir. Sağlık turizmi için ülkemize gelen hastalarımızın önemli bir kısmı saç ekimi operasyonu için gelmektedir. Ancak çok önemli bir nokta tek tek ekilen saç köklerinin en iyi kliniklerde bile yüzde 10 ile yüzde 20'si oksijenlenmemekte ve beslenememektedir. Bu sorunu çözmek için dünyanın gelişmiş kliniklerinde uygulanan hiberbarik oksijen tedavisi yöntemi dikilen saç köklerini beslemede ve gelişiminde önem arz etmektedir. Bu yöntem aynı zamanda ekilen saçların yaşamasını sağlamaktadır. Gazi Hastanesi saç ekimi polikliniği olarak bu yöntemi hastalarımıza uygulamaya başladık. Hastanemizde faaliyete geçirdiğimiz hiberbarik oksijen tedavi yöntemi ile sağlık turizmi kapsamında İzmir'i ve hastanemizi tercih eden yerli-yabancı hastalarımızın dikilen saç kaybı bu yöntemle daha aza indirilecek, iyileşme süreci ise kısalacaktır" diye konuştu.Hiberbarik oksijen tedavisinin kullanımı ile ilgili bilgiler veren Gülgör, "Diyabete bağlı beslenmesi güçleşen ayak damarlarına kan akımın 20 kez fazla artırmaktadır. Eskiden ampute edilmesi gereken ayakların bir kısmı Hiberbarik oksijen tedavisi sonrası kurtulmaktadır. İş te bu mucizevi yöntemle saç ekimi geçirmiş hastalarımızın kayba uğrayacağı yüzde 20 saç bölüklülerini büyük ölçüde kurtarmakta. Yapılan işlem yüzde 20 daha verimli olmaktadır. Bizim için bir kez yapılan bu kalıcı işlemde her bir saç kökünü verimli bir şekilde yerleştirilmesi son derece önemlidir. İşimizi estetik ve bilimsel düzeyde son gelişmelerin eşiğinde takip etmekteyiz. Artık hastalarımız yüzde 100' e yakın başarılı bir operasyon süreci geçirmektedir. Mekanizma şöyle işlemektedir. Basınç altınsa saf oksijen solunmasıyla yeni dikilen saç folüküllerine 20 kat fazla oksijen ve besin gönderilmektedir. Toplam 2 saat süren bu işlemde pırıl pırıl canlı saçlara sahip olabilirsiniz" dedi.