Selçuk’ta ilk zeytin hasadı gerçekleşti

BUGÜN NELER OLDU

İZMİR Ticaret Borsası (İTB), her geçen gün yeni faydaları ortaya çıkan zeytin ve zeytinyağının 2019-2020 sezonu açılış törenini Selçuk'ta gerçekleştirdi. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'nin 170 milyonluk ağaç varlığı, bir buçuk milyon tonun üzerinde de tane zeytin üretimi ile dünyada en önemli üretici ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek zeytinyağı denilince akla ilk Türk zeytinyağının gelmesi gerektiğini dile getirdi. İzlenen politikalar sayesinde 15 yılda ağaç varlığının yüzde 65 arttığına dikkat çeken Kestelli, "170 milyonluk ağaç varlığı ve bir buçuk milyon tonun üzerinde tane zeytin üretimi ile dünyada en önemli üretici ülkelerden biriyiz. Potansiyelimiz çok daha fazla. Verim, kalite ve markalaşma anlamında gidecek yolumuz çok" diye konuştu.