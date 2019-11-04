50 yıllık anlaşmazlığı arabulucu çözdü

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Menderes ilçesi Çatalca köyündeki 150 dönümlük arazinin 17 dönümü üzerinde yaklaşık 50 yıldır "kadastro ve ayırma ihtilafları" nedeniyle anlaşamayan akrabalar, 2018'de "tapu iptali ve tescil" davası açtı. Davada bir çözüme ulaşılamaması üzerine 6 davacı ve 41 davalı, hızlı bir çözüme ulaşmak için mahkeme içi arabuluculuğa başvurdu. Arabulucu avukat Metin Altmışkara, yaklaşık 150 dönümlük arazi üzerinde 4 kardeşin yıllar önce anlaşıp kendi yerlerini ayırdığını, aralarında rızaya bağlı taksim yaptıklarını ancak sonraki nesiller devreye girdiğinde birtakım ihtilafların çıktığını dile getirdi. Sonraki nesillerde değişik gerekçelerle "ben burayı satarım, burayı ekerim, burada benim de hissem var" şeklinde tartışmalar yaşanması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası açıldığını ifade eden Altmışkara, davayla istenilen sonuca ulaşılamayınca konunun arabuluculuğa taşındığını belirtti. Köy kahvehanesinde arabuluculuk toplantısı gerçekleştirdikleri belirten Altmışkara, "Görüşmeler sonunda tamamı akraba olan tarafların sorunu aslında oturup konuşarak çözüldü" dedi.