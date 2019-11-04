Boyun ağrılarına dikkat

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EGEPOL Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hasan Şimşek, yaşamı boyunca her 3 kişiden biri en az bir kez boyun ağrısından yakındığını söyledi. Op. Dr. Hasan Şimşek, sigara ve diğer tütün mamüllerinin kullanılması, tekrarlayan zorlayıcı hareketler, ağır kaldırma, travma ve boyunun kötü kullanılması boyun fıtığı oluşmasını kolaylaştıran bazı faktörler olduğunu dile getirdi. Boyun fıtığı hastalarının muayene bulgularının hem disk fıtıklaşmasının yerleşim yeri, hem de şiddetine ve süresine bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini kaydeden Dr. Şimşek, "Boyun ağrısı bazen kol, ön kol ve ele yayılır. Sıklıkla sinir kökünün dağıldığı alanda uyuşma, yanma, karıncalanma hissi gibi duyu değişiklileri, kolda kuvvetsizlik gözlenir. Boyun fıtığı orta hatta olan hastalarda ise doğrudan omurilik zarı ve omurilik bası altında kalır. Fazla ağırlık kaldırılmamalı, öne veya arkaya baş aşırı ve uzun süreli zorlanılmamalı. Boyun egzersizleri yapılmalı. Ağrılar geçmiyorsa hekimlere danışılmalı" dedi.