CHP’nin millete hizmet derdi yok

AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Karabağlar'da kanaat önderleriyle buluştu, esnaf ziyaretleri yaptı, vatandaşlarla bir araya geldi. Beraberinde Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, ilçe yöneticileri ve partisinin belediye meclis üyeleriyle gün boyu Yunus Emre Mahallesi'nde mesai yapan Kaya, istek, talep ve sorunları dinledi. Karabağlar'da CHP'li belediye yönetiminin hiçbir hizmet üretmediğini, hizmet üretmediği gibi hükümet tarafından yapılacak işlere de engel olduğunu hatırlatan Kaya, "Her zaman buradayız, Karabağlar'ın içindeyiz, mahallelerindeyiz, sokaklarındayız. Sürekli esnaflarımızla, vatandaşlarımızla beraberiz. Herkesin ortak serzenişi aynı. Karabağlar Belediyesi'ni kurulduğu günden beri CHP'li yöneticiler yönetiyor. Bugüne kadar Karabağlar'a ne CHP'li büyükşehir belediyesi ne de CHP'li ilçe belediyesi tek bir çivi bile çakmadı. Dokunduğumuz herkes veryansın ediyor. Bırakın büyük projeleri, temel belediyecilik hizmetlerini, rutin işleri bile yapamayan bir yönetim var karşımızda" dedi.CHP'nin vatandaşa hizmet etme derdi olmadığını belirten Kaya, "CHP, bu milletin derdiyle dertlenmez. Onların gündemi başka. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yerel hizmetler ve belediyecilik dışında her işe el atmış durumda. Genel siyasetten kafasını kaldırıp şehre baktığı yok. Burada da ayrı bir parantez açıp şunu söylemek isterim. CHP'li Tunç Soyer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu ve hepimize istikamet olarak gösterdiği milli çizginin sürekli dışında olmuştur. Milli davamız olan Kıbrıs konusunda söylediklerinden tutun, terör örgütüyle ilişkisinden dolayı görevden alınan belediye başkanlarıyla yakın temasına kadar her işinde İzmir'e, İzmirli hemşehrilerimizin ortak hassasiyetlerine aykırı tutumlar var. Bu gündeme özellikle daldığı aşikar. İzmir millidir, İzmir yerlidir, İzmir kurtuluşun ve kuruluşun şehridir. Bunu hiçbir şey değiştiremeyecektir" şeklinde konuştu.Karabağlar'ın nüfusunun 500 bine yaklaştığını, sorunların günden güne büyüdüğünü hatırlatan Mahmut Atilla Kaya, "Çarpık kentleşmenin giderilmesi ve kentsel dönüşümle daha modern bir Karabağlar'ın inşa edilmesi için her zaman gayret gösterdik. Belediye bakanlıktan yetki istedi, kendilerine yetki verildi. Buna rağmen plan yapmadılar. İnsanlarımızı mağdur ettiler. Ne kendileri yaptılar, ne de bizim yapmamıza müsaade ettiler. İtiraz ettiler, engellediler. Bu zihniyete diyecek söz yoktur. Bunları insanlarımızın vicdanına havale ediyoruz. Karabağlar'a tam donanımlı bir üniversite kampüsü inşa etmek istiyoruz. Ancak CHP'liler bunu istemiyor. Üniversite merkezli kentler çevreye, kültüre ve tarihe duyarlı kalkınmayı temin ederler. Bizim Karabağlar için çizdiğimiz vizyon budur. Ancak CHP'li belediyenin Karabağlar'a bakışı ortadadır. Karabağlar'ın makus talihini kırmasını asla istemiyorlar" ifadesinde bulundu.