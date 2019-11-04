Defne’nin gelişimi annesine ilham oldu

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İzmir'de bebeklere özel tasarlanmış ozonlu havuzda yüzme dersleri alan 27 aylık down sendromlu ve turner sendromlu Defne Ciğeroğlu, fiziksel gelişimindeki ilerleme ile ailesine örnek oldu. Defne'nin yüzme terapisiyle çok gelişim gösterdiğini gören anne Asiye Ciğeroğlu, kardeşi Esin Aktaş ile birlikte tüm çocukların olduğu kadar özel çocukların gelişimini de destekleyecek bir merkez açtı. 0-5 yaş arası bebekler için özel havuzlarda su güvenliği ile yüzme derslerinin yanı sıra, duyu eğitimi ve SPA hizmeti sunulan merkezde hem Defne hem de tüm çocuklar fiziksel ve bilişsel gelişimine katkı sağlayacak.Merkezde 0-36 ay çocuklar için hem yüzme dersleri hem de duyu aktiviteleri yaptıklarını ifade eden marka kurucusu ve eğitmen Yasemin Doğurga, tüm çocukların su içinde bilinçli bir şekilde nefeslerini tutmalarını kolluksuz erken yaşta yüzmeyi öğrenmelerini hedeflediklerini kaydetti. Tüm bebeklerin 3 aya kadar zihinsel gelişimini tamamladığını anlatan Doğurga, "Çocukların tüm duyularını harekete geçiren değişik aktiviteler ile zihinsel ve ince motor becerilerini geliştirmesini sağlıyoruz. Türkiye'de ilk defe böyle bir konsept yaratıldı. Havuzlarımız tamamen çocuklara özel ve ozonlu. Yetişkinler giremiyor. Sertifikalı eğitmenlerimiz çocukların gelişimlerini ve sudaki ihtiyaçlarını çok iyi biliyorlar. Özel çocuklar için havuzlarımız özel tasarlandı. Karada yapamadıkları bütün hareketleri suda yapabildikleri için gelişimlerine katkı sağlanıyor. Defne'nin ailesi de havuzdan çok fayda gördükleri için böyle bir merkez açıp başka çocuklara da yarar sağlamak istediler" dedi.Defne'nin down ve turner sendromlu Türkiye'deki tek bebek olduğunu anlatan anne Asiye Ciğeroğlu (31), kızlarının geçen mayıs ayında yüzme eğitimine başladığını söyleyerek hızlı gelişimi iki ay içinde fark ettiklerini açıkladı. Bilgisayar programcılığı mezunu olduğunu ve muhasebecilik yaptığını anlatan Ciğeroğlu, "Defne doğduktan sonra hiç çalışmadım. Tüm vaktini ona ayırdım. Defne yüzme sayesinde 2 ay içinde özellikle sırt ve denge koordinasyonunda inanılmaz gelişim kaydetti. Yürümeye çok yaklaştı. Ozonlu yüzme havuzunda çok fayda gördüm. Defne koordineli bir şekilde bedenini kullanmaya ve daha sağlam adımlarla ayakta durmaya başladı. Özgüveni gelişti. Suyun içinde dil gelişimi bile ilerledi. Çocuk gelişimi eğitimine başladım. Hem kendi kızım hem diğer çocuklar için buradayım. Başka çocuklara da dokunmak, ışık saçmak istedim. Onlara dokununca kas gelişiminin ne aşamada olduğunu görebiliyorum. Bu işe canı gönülden baş koydum" dedi.