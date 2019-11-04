Göz Göz döndü

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BUGÜN NELER OLDU

Kupadave ligdemaçlarında takımın başına geçen antrenör Suat Arıcan ile iki maçını kazanan Göz-Göz kara bulutları dağıttıöztepe, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u mağlup ederek hayat buldu.Trabzon'un net fırsatlarını inanılmaz reflekslerle engelleyen 36 yaşındaki Beto gemisini kurtardı. Son Kasımpaşa maçında hatalarıyla eleştirilen, Trabzon'daki performansıyla taraftarın gönlüne yeniden taht kuran Beto, geçen sezon da Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki 2-1 galip gelinen maçta Burak'ın penaltısını çıkarıp galibiyetin mimarı oldu.SUSKUN GOLCÜ JEROME'DAN SİFTAHTrabzon'da galibiyeti getiren golü atan Jerome oruç bozdu. Deneyimli forvet 176 gün sonra gol sevinci yaşadı. En son geçen sene 11 Mayıs 2019'da Bornova Stadı'nda 3- 3 berabere biten Sivasspor karşılaşmasında ağları sarsan Jerome'un özlemi sona erdi. Geldiği günden bu yana sürekli eleştirilen ve sezon başında yaşadığı sakatlıktan dolayı forma giyemeyen İngiliz oyuncu üzerindeki baskıyı atmış oldu. Göztepe bu sezon ilk deplasman galibiyetini de elde etti.Kaleci antrenörü Suat Arıcan ise takımın çok özverili mücadele ettiğini dile getirdi. Arıcan,diye konuştu, yeni çalıştırıcısını bu hafta içinde belirleyecek. Trabzonspor galibiyetiyle hayata dönen sarı-kırmızılıların listesindegündemde. Başkan Mehmet Sepil'in haftaya kadar hoca sorununu çözmesi bekleniyor. Sepil'in Tayfun Korkut'u ilk sırada tuttuğu ifade edildi.