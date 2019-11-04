Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Göz Göz döndü

Göz Göz döndü

Üst üste Başakşehir ve Kasımpaşa yenilgileriyle düşüşe geçen Göztepe, suskun skoreri Jerome’un golüyle çok kritik 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı

Giriş Tarihi: 4.11.2019
Göz Göz döndü
Kupada Sivas Belediye ve ligde Trabzon maçlarında takımın başına geçen antrenör Suat Arıcan ile iki maçını kazanan Göz-Göz kara bulutları dağıttı
Göztepe, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u mağlup ederek hayat buldu. Bu sezonki ilk deplasman galibiyetini alan İzmir ekibi, şanssızlık zincirini kırdı. Trabzon'un net fırsatlarını inanılmaz reflekslerle engelleyen 36 yaşındaki Beto gemisini kurtardı. Son Kasımpaşa maçında hatalarıyla eleştirilen, Trabzon'daki performansıyla taraftarın gönlüne yeniden taht kuran Beto, geçen sezon da Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki 2-1 galip gelinen maçta Burak'ın penaltısını çıkarıp galibiyetin mimarı oldu.

SUSKUN GOLCÜ JEROME'DAN SİFTAH
Trabzon'da galibiyeti getiren golü atan Jerome oruç bozdu. Deneyimli forvet 176 gün sonra gol sevinci yaşadı. En son geçen sene 11 Mayıs 2019'da Bornova Stadı'nda 3- 3 berabere biten Sivasspor karşılaşmasında ağları sarsan Jerome'un özlemi sona erdi. Geldiği günden bu yana sürekli eleştirilen ve sezon başında yaşadığı sakatlıktan dolayı forma giyemeyen İngiliz oyuncu üzerindeki baskıyı atmış oldu. Göztepe bu sezon ilk deplasman galibiyetini de elde etti. Süper Lig'e yükseldiği sezondan bu yana dış sahada çok zorlanan İzmir ekibi şeytanın bacağını kırdı

ARICAN: HERKESİ KUTLUYORUM
Kaleci antrenörü Suat Arıcan ise takımın çok özverili mücadele ettiğini dile getirdi. Arıcan, "Trabzonspor'a karşı farklı bir sistemle mücadele ettik. Futbolcularımız bu sisteme ayak uydurdu. Herkesi kutluyorum" diye konuştu

KORKUT GÜNDEMDE
Göztepe, yeni çalıştırıcısını bu hafta içinde belirleyecek. Trabzonspor galibiyetiyle hayata dönen sarı-kırmızılıların listesinde Tayfun Korkut, Şota Arveladze, Tolunay Kafkas, Hikmet Karaman, İlhan Palut ve Samet Aybaba gündemde. Başkan Mehmet Sepil'in haftaya kadar hoca sorununu çözmesi bekleniyor. Sepil'in Tayfun Korkut'u ilk sırada tuttuğu ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Göz Göz döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN