Göz Göz döndü

Kupada Sivas Belediye
ve ligde Trabzon
maçlarında takımın başına geçen antrenör Suat Arıcan ile iki maçını kazanan Göz-Göz kara bulutları dağıttı
G
öztepe, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u mağlup ederek hayat buldu. Bu sezonki ilk deplasman galibiyetini alan İzmir ekibi, şanssızlık zincirini kırdı.
Trabzon'un net fırsatlarını inanılmaz reflekslerle engelleyen 36 yaşındaki Beto gemisini kurtardı. Son Kasımpaşa maçında hatalarıyla eleştirilen, Trabzon'daki performansıyla taraftarın gönlüne yeniden taht kuran Beto, geçen sezon da Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki 2-1 galip gelinen maçta Burak'ın penaltısını çıkarıp galibiyetin mimarı oldu.
SUSKUN GOLCÜ JEROME'DAN SİFTAH
Trabzon'da galibiyeti getiren golü atan Jerome oruç bozdu. Deneyimli forvet 176 gün sonra gol sevinci yaşadı. En son geçen sene 11 Mayıs 2019'da Bornova Stadı'nda 3- 3 berabere biten Sivasspor karşılaşmasında ağları sarsan Jerome'un özlemi sona erdi. Geldiği günden bu yana sürekli eleştirilen ve sezon başında yaşadığı sakatlıktan dolayı forma giyemeyen İngiliz oyuncu üzerindeki baskıyı atmış oldu. Göztepe bu sezon ilk deplasman galibiyetini de elde etti. Süper Lig'e yükseldiği sezondan bu yana dış sahada çok zorlanan İzmir ekibi şeytanın bacağını kırdı
ARICAN: HERKESİ KUTLUYORUM
Kaleci antrenörü Suat Arıcan ise takımın çok özverili mücadele ettiğini dile getirdi. Arıcan, "Trabzonspor'a karşı farklı bir sistemle mücadele ettik. Futbolcularımız bu sisteme ayak uydurdu. Herkesi kutluyorum"
diye konuştu
KORKUT GÜNDEMDE
Göztepe
, yeni çalıştırıcısını bu hafta içinde belirleyecek. Trabzonspor galibiyetiyle hayata dönen sarı-kırmızılıların listesinde Tayfun Korkut, Şota Arveladze, Tolunay Kafkas, Hikmet Karaman, İlhan Palut ve Samet Aybaba
gündemde. Başkan Mehmet Sepil'in haftaya kadar hoca sorununu çözmesi bekleniyor. Sepil'in Tayfun Korkut'u ilk sırada tuttuğu ifade edildi.