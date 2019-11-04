Haber Hattı

MANİSASPOR

BUGÜN NELER OLDU

Deplasmanda Osmanlıspor'a yenilip evinde de Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan Akhisarspor'da hakeme büyük tepki var. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun verdiği ve vermediği kararlarla maçı katlettiğini belirterek,diye sitem etti.TFF 1. Lig'de Altay, deplasmanda Hatayspor'a 3-2 yenilip üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Altay, bu maçla beraber ligde ilk deplasman yenilgisini tattı. Siyah- beyazlı ekibin teknik patronu Sait Karafırtınalar,diye konuştu.Uzatma dakikalarında savunma oyuncusu Cenk Özbey'in frikikten attığı golle Elazığ Belediye'yi 1-0 yenen Karşıyaka, sahasında 4'te 4 yaparak Play-Off yarışına ortak oldu. Yeşilkırmızılı ekibin teknik patronu Soner Tolungüç,TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 11.haftaya lider giren Manisa FK, evinde karşılaştığı Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 ile geçti. Ege temsilcisine 3 puanı getiren golleri; 15 ve 24'te Zahit, 21'de Serdar ve 82'de ise Sinan attı. Manisa ekibi bu galibiyetli puanını 31'e yükseltti.TFF 3. Lig 1.Grup'ta mücedele eden Buca FK, geçen haftaki 5-0'lık Artvin Hopa yenilgisinin acısını Tokatspor'dan çıkardı: 4-0. İzmir ekibinin gollerini 11'de Cuma 57 ve 62'de Berke ve 77'de penaltıdan Gökhan kaydetti. Buca ligde 19 puanla 5. sıraya çıktı.TFF 3. Lig 1. Grup'ta kötü günler geçiren ve borçları yüzünden 6 puanı silinen Manisa-spor'a bir tekme de deplasmanda Aksaray Belediye'den geldi: 4-0. Ev sahibi ekibin gollerini Hakan, Berkay ve Ömer (2) attı. Ege ekibi haftayı puansız kapatırken -3'te kaldı.