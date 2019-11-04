‘İzmirle ilgili de yalan söyleyebilir’

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çok tartışılan Kıbrıs açıklamasının sorulması üzerine Kıbrıs'ın önemine vurgu yaparak, "Böyle bir açıklama, yetki alanı olmadığı için Belediye Başkanı'nın işi değildir. Bu açıklamanın yapılmasının ve ortaya çıkmasının ardından gelen tepkiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yalan beyan ile bertaraf edilmeye çalışılmıştır. Yalan da ilgili gazetenin ses kaydını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Son olarak, Sayın Soyer böyle bir konuda yalan söylemeye tevessül ettiyse, ilerleyen zamanda İzmir ile ilgili konularda İzmirlilere de yalan söylemeyeceğini bilemeyiz" dedi.Kıbrıs'ta verilen mücadelenin ülkenin geleceğine ilişkin önemli bir mücadele olduğunu ifade eden Dağ, "Kıbrıs meselesi, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti dış politikasının kırmızı çizgisidir. Üstelik Kıbrıs'a yönelik hassasiyet, 2002'den değil, Cumhuriyet'in kurulduğu dönemden itibaren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de üzerine eğildiği bir meseleye yönelik hassasiyettir. Dün 12 adayı bıraktık, bugün Kıbrıs'ı bırakmayı konuşup bir de bıraksak, devamında birilerinin bizden İzmir'i, Şanlıurfa'yı istemeyeceklerini bilemeyiz" dedi.