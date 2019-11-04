Patlak tamir edildi körfez normalleşti

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BUGÜN NELER OLDU

Konak ilçesine bağlı Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde dün İZSU'ya ait 300 milimetre çapındaki çelik içme suyu borusunun patlaması nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çamurlu suyun ulaştığı körfezde, denizin rengi de kahverengiye döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol yapım çalışmalarında dolayı patlayan boruyu onardı. Kahverengine dönen İzmir Körfezi'nin rengi normale döndü.Mahalle sakinleri ise bir daha bu tür olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Mahallede oturan İbrahim Uğur Günal (57), "Çoğu arkadaşımızın evi barkı su içerisinde kaldı. Benim evim de birinci katta. Evime hep su girdi. Akşam belediye ekipleri çalışma yaptı, çamuru aldı. Bir yağmur yağsa, yine aynı şey yaşanacak. Bir an önce buradaki çalışmalar bitirilmeli. 80 yaşında annemin elleri ayağı titredi. Olaydan dolayı çok korktuk. Neden bu kadar insana eziyet çektiriyorlar. Eğer okullar açık olsaydı çocuklar suya kapılacaktı" dedi. Mahalle sakinlerinden 3 çocuk annesi Aslı Yavaş (35) ise, "Paçalarımı sıvadım, 3 çocuğumu tek tek karşıya geçirdim. Ayağımı incittim. Olaya çok geç müdahale edildi, çok su aktı. Alt katlarda oturanlar kabusu yaşadı. İçeri su girmesin diye ellerinde kürekle beklediler" diye konuştu.