Polislere direndiler otelde yakalandılar

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BUGÜN NELER OLDU

Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam polis ekipleri, cadde üzerinde şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan bir kişide yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun üzerine otomobilde bulunanlar, polis ekiplerine direnerek arbede çıkardı. Şüpheliler, polis ekiplerinden kaçıp bir otele girdi. Dışarı çıkmak istemeyen kişiler oteldeki çalışanlarla kavga etti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Dışarı çıkmamak için direnen, uyuşturucu madde ile birlikte otelde bekleyen M.Ö., Ö.E., S.D. ve R.B., polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri, arbede yaşanan yerlerde uyuşturucu madde olabileceği ihtimali üzerine fenerler ile yaklaşık yarım saat arama yaptı. Gözaltına alınan zanlılar, karakola götürüldü.