SOCAR Türkiye’de üst düzey iki atama

BUGÜN NELER OLDU

SOCAR Türkiye'de yaklaşık 1 yıldır devam eden entegrasyon süreci 1 Kasım itibarıyla tamamlandı. SOCAR Türkiye'nin yatırım yarımadasına dönen İzmir Aliağa'daki Petkim, STAR Rafineri, SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama ve SOCAR Turkey Enerji Dağıtım iştirakleri; SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanlığı çatısı altında toplandı. Başkanlık görevine daha önce Petkim Genel Müdürü olan Anar Mammadov getirildi. SOCAR Türkiye'deki tüm üretim faaliyetlerinin verimliliğinden sorumlu olacak bir diğer başkanlık da 'operasyonel mükemmellik' modeli için oluşturuldu. STAR Rafineri'nin Genel Müdürü Mesut İlter, SOCAR Türkiye Operasyonel Mükemmellik Başkanı olarak atandı.