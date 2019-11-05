Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > 500 erkeğe meme kanseri tanısı

500 erkeğe meme kanseri tanısı

Giriş Tarihi: 5.11.2019
DÜNYADA ve Türkiye'de en sık görülen kanser türlerinin başında gelen meme kanseri, bilinenin aksine yalnızca kadınlarda değil erkeklerde de görülüyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2019 yılında, Türkiye'de 500 erkeğe meme kanseri teşhisi konuldu. Erkeklerde yüzde 1 oranında meme kanseri görüldüğünü söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Özgül Karayurt, "Üniversitede farkındalık yaratmak için broşür ve kurdeleler hazırladık. Standımızda yer alan maketlerimiz üzerinde kendi kendine yapılan meme muayenesini uygulamalı olarak gösteriyoruz" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
500 erkeğe meme kanseri tanısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN