500 erkeğe meme kanseri tanısı

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ve Türkiye'de en sık görülen kanser türlerinin başında gelen meme kanseri, bilinenin aksine yalnızca kadınlarda değil erkeklerde de görülüyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2019 yılında, Türkiye'de 500 erkeğe meme kanseri teşhisi konuldu. Erkeklerde yüzde 1 oranında meme kanseri görüldüğünü söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Özgül Karayurt, "Üniversitede farkındalık yaratmak için broşür ve kurdeleler hazırladık. Standımızda yer alan maketlerimiz üzerinde kendi kendine yapılan meme muayenesini uygulamalı olarak gösteriyoruz" diye konuştu.