Dayakçı kocasını ısırdı hayatı karardı

BUGÜN NELER OLDU

Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakımda hasta bakıcı olarak çalışan Sevgi Ç. (34), 2012 yılında, muavinlik yapan hasta yakını Osman Tunçbaş (32) ile tanıştı. İkili, 2013 yılında evlendi. Farklı zamanlarda işlerinden ayrılan çift, Alaşehir'e taşındı. Evliliklerinin 2'nci yılında hamile kalan Sevgi Ç., kız çocuğu dünyaya getirdi. Ardından da işsiz olan Tunçbaş, eşine şiddet uygulamaya başladı. Pek çok kez şikayetçi olan Sevgi Ç., Alaşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Dava sürerken Tunçbaş, evdeki eşyaları sattı. Duruma tepki gösteren Sevgi Ç., çıkan kavgada eşinin kolunu ısırdı.Sevgi Ç. hakkında Alaşehir 2'nci Ceza Mahkemesi'nde 'basit yaralama' suçundan açılan davada 180 gün hapis cezası aldı. Ardından sabıkasız oluşunu dikkate alıp, 3 bin liraya indirip, 5 yıl süreyle erteledi. Ancak 2017'de eski koca, Sevgi Ç.'yi ölümle tehdit edip, dövdü. Genç kadın, kendisine tabanca doğrultan eşinin sol koluna saksı fırlattı. Osman Tunçbaş, olay nedeniyle 4 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme Sevgi Ç.'ye de saksıyı silah kabul edip, 2 bin lira para cezası verdi. Çift 3 yılın ardından boşandı. Sabıkası nedeniyle iş bulamadığını belirten Sevgi Ç., "Mağdurum. Tek yaptığım kendimi savunmak ama bunun bedelini ağır ödüyorum. Belki çıkınca beni öldürecek. Çok korkuyorum. O içeride ben de dışarıda cezamı çekiyorum" diye konuştu.