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Denizlispor’da işler karıştı

Horozlar, 5 yenilgi 3 beraberlikle düşme potasına girdi. Hedefin ilk 5 olduğunu söyleyen başkan Ali Çetin’e taraftardan büyük tepki oluştu

Giriş Tarihi: 5.11.2019
DEMİR Grup Sivasspor'a evinde 2-0 yenilen Yukatel Denizlispor'da taraftarlar maç boyunca başkan Ali Çetin'i istifaya davet ederken sosyal medyadan da hem yönetime, hem de teknik direktör Mehmet Özdilek'e tepki gösterdi. Lige üst üste Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetleriyle başlayan Horozlar, 8 haftalık süreçte sadece 1 maç kazanırken 5 yenilgi 3 de beraberlik aldı. 8 maçta 21 puan kaybeden Horozlar, düşme potasına girdi. Başkan Ali Çetin Denizlispor'un hedefinin ilk 5 olduğunu açıklamıştı.

SÖZ SAVUNMANIN
Teknik direktör Mehmet Özdilek, "Seyircinin takımı desteklemesi ve ona sahip çıkması bence bu gidişat yolunda çok önemli, belirleyici olacak" dedi. Rodallega'nın takımdan uzak olmasının kendilerine olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Özdilek, "Onun takıma katılmasıyla kozumuz artacaktır" dedi. Uzun süreden beri sakatlığı nedeniyle kadroya yer alamayan Kolombiyalı oyuncu geçen hafta takımla idmanlara başlamıştı.

'YİNE SARMAŞ DOLAŞ OLURUZ'
Takımda ciddi sakatlıklar ve eksikler bulunduğunu söyleyen başkan Ali Çetin, "Bizim çok kötü bir durumumuz yok, 11 puanımız var. Maçta tribünlerden 'istifa' sesleri geldi. Görevimizin başındayız. Onların kendi düşünceleri. İleride biz maçları kazanınca o işin tersine döneceğine inanıyorum. Hepsi bizim kardeşimiz. Karda kışta bizi bugüne kadar taşıdılar. Hiç yalnız bırakmıyorlar. Doğal karşılıyorum. İnşallah maçları kazanmaya başlayınca onlarla yine sarmaş dolaş devam ederiz" ifadelerini kullandı.

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Denizlispor’da işler karıştı
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