Denizlispor’da işler karıştı

BUGÜN NELER OLDU

DEMİR Grup Sivasspor'a evinde 2-0 yenilen Yukatel Denizlispor'da taraftarlar maç boyunca başkan Ali Çetin'i istifaya davet ederken sosyal medyadan da hem yönetime, hem de teknik direktör Mehmet Özdilek'e tepki gösterdi. Lige üst üste Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetleriyle başlayan8 maçta 21 puan kaybeden Horozlar, düşme potasına girdi. Başkan Ali Çetin Denizlispor'un hedefinin ilk 5 olduğunu açıklamıştı.Teknik direktör Mehmet Özdilek,dedi. Rodallega'nın takımdan uzak olmasının kendilerine olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Özdilek,dedi. Uzun süreden beri sakatlığı nedeniyle kadroya yer alamayan Kolombiyalı oyuncu geçen hafta takımla idmanlara başlamıştı.Takımda ciddi sakatlıklar ve eksikler bulunduğunu söyleyen başkan Ali Çetin,ifadelerini kullandı.