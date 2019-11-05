Kadına şiddet son bulsun!

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zmir'de cuma günü Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynayacağı 2021 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı, Doğanlar'daki Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesi kadın milli futbolcular, yeşil sahalardan kadına şiddeti kınarken, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mesajlar verdi. Saat 19.00'daki karşılaşmada, kadın futbolcular, toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekecek.
Kadınlar, hemcinslerine yönelik şiddetin sona ermesi için yeşil sahalarda ve tribünlerden seslerini yükseltecek.
"HER ŞEYİ YAPABİLECEK GÜÇTEYİZ"
Kadın A Milli Futbol Takımı oyuncularından Kader Hançar, 3 yıldır takımda olduğunu belirterek, 8 Kasım'da hem galip gelmek hem de kadına verilen önemi göstermek için mücadele edeceklerini ifade etti. 19 yaşındaki Kader Hançar, "Kadının her şeyi yapabileceğini göstereceğiz. Bu sahaya kadınlar için çıkacağız. Onların hakları için savaşacağız. Kadınların değerli olduğunu göstereceğiz"
diye konuştu.
"HERKESI BU MAÇA BEKLIYORUZ"
28 yaşındaki Sevinç Çorlu, toplumdaki bu algıyı o gün yıkacaklarını belirterek, "Kadınların da bu işi yapabildiklerini göstermek istiyoruz. Herkesin bu maça gelmesini istiyoruz. Kadınlarımızı tribünlere bekliyoruz. Biz kadın olarak daha özgürce yaşamak istiyoruz"
dedi. Bir yıldır takımda olan milli futbolculardan Birgül Sadıkoğlu (19) ise, "Kadınlara yönelik şiddetin artık son bulmasını istiyoruz. Biz de sahada kadın hakları için mücadele edeceğiz. Herkese bunu göstereceğiz" ifadelerini kullandı.