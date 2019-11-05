Kadına şiddet son bulsun!

BUGÜN NELER OLDU

zmir'de cuma günü Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynayacağı 2021 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı, Doğanlar'daki Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesi kadın milli futbolcular, yeşil sahalardan kadına şiddeti kınarken, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mesajlar verdi.Kadınlar, hemcinslerine yönelik şiddetin sona ermesi için yeşil sahalarda ve tribünlerden seslerini yükseltecek.Kadın A Milli Futbol Takımı oyuncularından Kader Hançar, 3 yıldır takımda olduğunu belirterek, 8 Kasım'da hem galip gelmek hem de kadına verilen önemi göstermek için mücadele edeceklerini ifade etti. 19 yaşındaki Kader Hançar,diye konuştu.28 yaşındaki Sevinç Çorlu, toplumdaki bu algıyı o gün yıkacaklarını belirterek,dedi. Bir yıldır takımda olan milli futbolculardan Birgül Sadıkoğlu (19) ise, "Kadınlara yönelik şiddetin artık son bulmasını istiyoruz. Biz de sahada kadın hakları için mücadele edeceğiz. Herkese bunu göstereceğiz" ifadelerini kullandı.