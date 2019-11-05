Kendisini kurtaran ekibi ziyaret etti

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Manisa'da Çağatay Uluçay İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Alara Vardar 28 Ağustos 2019 tarihinde annesi ve babası işte olduğu sırada, evde yalnız iken klimadan kaynaklı olarak yangın çıktı. Üst katında oturan babaannesi Gülşen, dedesi Müştak ve halası Tuğba Vardar, minik Alara'yı kurtarmak için daireye girmeye çalıştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına müdahaleye başladı.İtfaiye Çavuşu Cihan Yıldırım, itfaiye erleri Hilmi Yaraşan, Salih Akgün, Burak Arga, Serdar İpek ve Mustafa Altıok evdeki 4 kişiyi alevlerin arasından kurtardı. 9 yaşındaki Alara Vardar'ı sırtına alarak aşağı indiren itfaiye çavuşu Cihan Yıldırım, Alara'nın nefes almadığını ve kalbinin atmadığını fark etti. Yıldırım, Alara'yı kalp masajı ile hayata döndürdü. İtfaiye erleri daha sonra minik Alara'yı olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti. 30 gün sonra sağlığına kavuşan Alara Vardar evine döndü. Küçük kız, kendilerini yangından kurtaran itfaiye erlerini nöbetleri başında ziyaret etti. İtfaiye erlerine çiçek takdim eden Alara, yanlarında getirdikleri pastayı itfaiye erleriyle birlikte keserek yeni hayatını kutladı. Teşekkürlerini ileten minik Alara, "28 Ağustos ikinci doğum günüm olacak. Hayatımda itfaiyecilerin yeri bundan sonra bambaşka olacak" dedi. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yangına müdahale eden Ahmet Kartal ve Cihan Yıldırım önderliğindeki ekibe teşekkür ederek, "Ekiplerimiz 2 dakika 20 saniyede yangın yerine ulaşarak müdahaleye ve hayat kurtarmaya başladı. Biz sadece alevleri söndürmüyoruz, hayatları da geri vermeye aracı oluyoruz" diye konuştu.