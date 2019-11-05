Kültürpark’ta tahlıye ışlemlerı başladı

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi, kentin simgesi Kültürpark'ın iyileştirilme çalışmalarında önemli bir adım olarak gördüğü tahliye işlemlerine başladı. Kültürpark içinde yer alan dokuz yapının "fuzuli işgalci" konumundaki kiracıları mahkeme kararıyla tahliye ediliyor. Yapılardaki yasadışı eklentiler de kaldırılıyor. Lunapark dışındaki yapıların tahliye işlemleri büyük ölçüde tamamlandı. İşletmelerin, binaları tamamen boşaltmayıp, büyük ölçüde tahliye ettikleri belirlendi ve işletme sahiplerine süreci bir an önce tamamlamaları uyarısında bulunuldu. Tahliye edilmesi gereken işletmeler arasında bulunan İzmir Sanat'taki kafeterya ise tahliye işlemini kendisi gerçekleştirerek tamamladı. İşletmelerin tasfiyesinin ardından simge yapılar yıkılmayacak, tekrar kiraya da verilmeyerek Kültürpark'ın kimlik ve karakterine uygun işletme ve faaliyetlerine devam edecek.