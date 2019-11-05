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Mavi sulardan 32 kupa çıkardı

öğrencisi Kaan Parlas, akademik başarısını, tutkunu olduğu yelken sporuna da taşıyarak, şimdiye kadar 32 ayrı kupa kazandı

Giriş Tarihi: 5.11.2019
İZMIR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencisi Kaan Parlas (21), denizci olan anne ve babasının da yönlendirmesiyle, 11 yaşında su sporuyla tanıştı. Kısa sürede kendini geliştiren Parlas, yelken sporuna ağırlık verdi. Liseden itibaren takım arkadaşıyla birlikte Türkiye'deki şampiyonalara katılan Parlas, neredeyse hepsinde dereceye girmeyi başardı. Lisans eğitimi için de İEÜ'yü tercih eden Parlas, akademisyenlerin verdiği destek sayesinde, dersleriyle birlikte spor yaşamını da hiçbir aksama olmadan sürdürdü. Türkiye'deki başarısını Avrupa arenasına da taşıyan Parlas, 2017 yılında Balkan şampiyonu oldu. 2018'de, Atina'da yapılan "Eurolimpy Sailing Week"te de ikinci olan Parlas, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Parlas, 2024'te yapılacak Olimpiyat Oyunları'nda da yer almanın hayalini kuruyor. Toplamda 32 kupanın sahibi olan Parlas, "Mezun olduktan sonra bu alanda kariyerimi devam ettirmeyi düşünüyorum. Ama yelkeni de bırakmayacağım" diye konuştu.
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Mavi sulardan 32 kupa çıkardı
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