Menemen maçında kural hatası

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TFF 1. Lig'de Menemenspor ile karşılaşan Ümraniyespor'un 6 yabancı oynatarak kural hatası yaptı. İzmir ekibi, durumu inceledikten sonra başvuru yapmaya hazırlanıyor. TFF 1. Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Menemenspor, Ümraniyespor'u sahasında 1-0 mağlup etmişti.Konuk ekip, 64. dakikada Bahadır Taşdelen'in yerine Bentley Akabueze, 82. dakikada Muhammed Gönülaçar'ın yerine Valentin Lazar'ı oyuna dahil ederek sahada yer alan yabancı sayısını 6 oyuncuya yükseltti.Maçın kalan dakikalarında başka oyuncu değişikliği yapmayan İstanbul ekibi, TFF'nin belirlediği sahada 5, yedek kulübesinde 1 yabancı oyuncu bulundurma kuralını ihlal etmiş oldu. Menemenspor 1-0 galip gelerek 3 puanı almış olsa da, ev sahibi ekibe hükmen 3-0 galibiyet verilme hakkı doğdu. Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin,dedi.