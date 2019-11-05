Midibüs refüjde asılı kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Karabağlar'dan Konak yönünde ilerleyen plakası henüz belirlenemeyen bir araç makas atmaya çalışınca Banu K. kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini yitirdi. orta şeritte seyir halindeki Banu K. yönetimindeki araç, sağ şeride girdi. Bu sırada arkadan geldiği öğrenilen 35 HZU 07 plakalı yolcu midibüsünün şoförü Doğan E. de otomobile vurmamak için direksiyonu kırınca, araç kontrolden çıktı. Midibüs, Ballıkuyu üst geçidi yakınlarında yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Terminal servisi yaptığı öğrenilen yolcu midibüsü, yoldan çıkıp refüjde asılı kaldı. Kazada yaralanan sürücü Doğan E., , Senem D., Ayhan D., Hatice Y., Hakan Ö., Ekin Ö. ve Nezaket Ö. hastaneye kaldırıldı. Senem D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan Yeşildere Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşandı.