Tencilioğlu davasında hapis cezası

BUGÜN NELER OLDU

Karabağlar ilçesinde yaşayan Yusuf (7) ve Ali Tencirlioğlu (5) kardeşler, geçen yıl 14 Ocak tarihinde Uzundere mevkisindeki boş arazide oynamak istedi. Ancak kardeşler, su dolu 1,5 metrelik çukura düştü. Diğer çocuklar, kardeşlerin yakınlarına haber verdi. Çocukların teyzesi, suya girip, dipte çamura saplanan kardeşleri çıkardı. Gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kardeşler, kurtarılamadı. Olayla ilgili görülen davada karar çıktı. Tutuksuz 7 sanığın yargılandığı davada, taşeron firmanın saha sorumlusu M.K. 5 yıl, asıl işveren firmanın saha sorumlusu Z.D. 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. 5 sanık ise beraat etti.