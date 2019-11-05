TTO’un çalışmaları tez konusu oldu

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Ticaret Odası'nın çalışmaları Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler- Tanıtım Anabilim Dalı'ndan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans Tez konusu oldu. Üniversitesi öğrencisi Nur Çelik Efşan'ın TTO'yu konu alarak yazdıkları 304 sayfalık "İlçelerin Yerel Kalkınmasında Sanayi ve Ticaret Odalarının Rolü: Torbalı Ticaret Odası Örneği" isimli araştırma makalesi Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi'nde yayımlandı. Efşan "Yerel kalkınmada Torbalı Ticaret Odası'nı bitirme tezi konusu olarak seçmemdeki en önemli etmen Torbalı'nın Türkiye'nin en hızlı gelişen ilçesi olması ve TTO'nun burada izlediği rol oldu" dedi. TTO Başkanı Abdulvahap Olgun ise, "Odamızın çalışmalarının akademik çevrelerin ilgisini çekmesi bizim için oldukça önemli" diye konuştu.