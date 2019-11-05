Ve Altay potadan çıktı

TFF 1. Lig'de üst üste 2 mağlubiyet alan Altay, iki hafta önce 4. sıradayken şimdi Play- Off hattının dışına çıktı. Art arda Ekol Göz Menemenspor ve Hatayspor'a (D) yenilerek ilk 6'daki yerini kaybeden 15 puanlı Altay'ın, zirveyle arasındaki puan farkı 2'den 5'e yükseldi. İki haftadır bekledikleri sonuçları alamadıklarını dile getiren Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, "Bu puan kayıplarını telafi etmek için Karagümrük ve Akhisar maçlarını kazanmalıyız. Her takım puan kaybediyor. Zirveyle aramızda büyük bir puan farkı yok. Fırsatı kullanamadık. Bu hafta evimizdeki Karagümrük maçının önemi iyice arttı, çünkü rakiplerimizden biriyle oynayacağız"
diye konuştu.