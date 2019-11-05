Zeytin yüz güldürecek

BUGÜN NELER OLDU

Ayvalık ilçesinde; Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, ilçede geçen yıl yaklaşık 12 bin ton olan zeytin üretiminin bu yıl 30 bin tona yükselmesinin beklendiğini belirtti. Geçtiğimiz sezon, Ayvalık için zeytin mahsulünün 'yok' yılı olduğunu kaydeden Baysal, "Bu yüzden üreticilerimiz zor bir sezon geçirdi. 2019-2020 zeytin sezonunun 'var ' yılı olarak tabir ettiğimiz bir dönem olması, ürün kalitesinin geçen yıla oranla daha iyi olması, zeytinyağı fiyatlarındaki yaklaşık yüzde 15 oranındaki artış, üreticilerimiz umutlandırmakla beraber, üretim maliyetlerindeki yükseliş ise tedirginliği beraberinde getirmektedir. Bu sezon da dane zeytinin ve zeytinyağı fiyatlarının makul seviyede seyretmesi ve üreticilerimizin yüzünün gülmesi en büyük beklentimizdir" dedi. Ayvalık'ta yaklaşık 170 bin dekar alanda zeytin hasadına başlandığını hatırlatan Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, hasat sezonunun yaklaşık 2 ay süreceğini kaydetti. Ayvalık'ta bin 760 dekar alanda sofralık, 160 bin dekar alanda ise yağlık zeytin yetiştirildiğini ifade eden Baysal, "İlçede üretilen zeytinlerimizin büyük bir kısmı bölgemizin adıyla anılan 'Ayvalık ' cinsi zeytinidir. Bunların dışında, 'Gemlik' ve 'Domat' denilen türler de, bölgemizde üretilen zeytin çeşitlerindendir" diye konuştu.