Bankta yaşayan kadın evine kavuştu

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Buca'da eşinden ayrılıp kimsesiz kalan iki çocuk annesi Özlem Bozkurt (35), oturduğu evi kaybedince 20 gündür Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nin bahçesinde, bir bankta yaşamını sürdürüyordu. Sokakta yaşamanın çok zor olduğunu söyleyerek kendisine kalacak bir yer temin edilmesini isteyen Bozkurt, hayırseverler tarafından Gaziemir'de iki odalı bir eve yerleştirildi. İlk eşinden doğan çocuklarının Ankara'da anneanneleriyle birlikte kaldığını ve onlarla görüşmediğini söyleyen Özlem Bozkurt, 7 yıl süren ikinci evliliğini de bitirince sokakta yaşamaya mahkum oldu. Bulaşıkçı olarak bir restoranda çalışırken hastalanıp işe gidemeyen Bozkurt, 45 kiloya düştü. Bankın üzerinde yaşarken askıda ekmekle beslenen Bozkurt, sokakta yaşamanın çok zor olduğunu kendini korumaya çalıştığını anlattı. Hayırsever vatandaşların ona yardımcı olduğunu belirten Bozkurt, "Beni arayıp bu eve getirdiler. Akşamdan beri benim için uğraşıyorlar. Bir odasına yatak ve televizyon koydular. İlk defa günler sonra sıcak bir yatakta uyudum" diye konuştu.