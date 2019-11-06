Beşiktaş maçı öncesi Denizli’de Hugo sevinci

BUGÜN NELER OLDU

Lig'de evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilerek iç sahada üst üste 4'üncü yenilgisini alan Yukatel Denizlispor'da, Hugo Rodallega'nın takımla çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.İdman eksiği olan Rodallega için son kararı teknik direktör Mehmet Özdilek verecek. Yeşil- siyahlılarda tedavisi süren Kolombiyalı golcü Oscar Estupinan'ın forma giymesinin zor olduğu belirtildi. Sahalarında kaybettikleri puanları deplasmanda telafi etmek istediklerini dile getiren profesyonel futbol şube sorumlusu Ali Fırat,diye konuştu.