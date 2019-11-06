Büyükşehir’den süt üreticisine destek

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Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretimi geliştirmeye yönelik desteklemeleri devam ediyor. Destekleme çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan protokolle 12 ilçede 200 üreticiye, kaba yem ihtiyaçlarını karşılamak ve süt verimini artırmak amacıyla süt otu dağıtımı yapıldı. Böylelikle üreticinin tohum ihtiyacının yüzde 50'si protokol kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Özellikle küçük üreticilere destek olmak amacıyla hayata geçirilen olan projeyle 2000 dönüm civarında süt otu ekimi gerçekleştirildi. 12 ilçede 200 üreticiye, kaba yem ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dağıtımı gerçekleştirilen süt otuyla her bir çiftçi 10'ar dönüm ekim yapıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Üreten, çabalayan her çiftçimizin yanındayız. Süt üretiminde artışı sağlamak, verimliliği artırmak ve çiftçimizin daha çok kar elde etmesini hedefleyerek protokolü imzaladık. Üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.