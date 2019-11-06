Diyanet’e kayıp babası için anons çağrısı yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Çeşme ilçesine bağlı Germiyan Mahallesi Bahçelievler Sitesi'nde 11 Mayıs'ta demans ve tansiyon hastası Hasan Basri Bubur (90), iftar yapmak için kızı Peyman Bubur Baran'ın evine gitti. İftardan sonra markete gideceğini söyleyip, evden çıkan 3 çocuk babası, emekli Bubur, bir daha geri dönmedi. aradan geçen 177 güne rağmen Budur'dan hiçbir iz bulunamadı. Babalarını aramaktan vazgeçmeyeceklerini belirten Rüçhan Bubur (51), "Babamızı bulmak için bütün yolları denedik. Bubur, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yardım istiyoruz. Kaybolduğu dönemde camilerde yaptırdığımız anonslar çok etkili olmuştu. Babam, camiye giden bir insan olduğu için bu yöntemin denenmesini rica ediyoruz. Camilerden yapılacak olan anonslar bizim için çok değerli" dedi.