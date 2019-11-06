Göztepe havalı Denizli yaralı

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üper Lig'de Göztepe, Trabzon deplasmanından galibiyetle dönerken, Yukatel Denizlispor sahasında Sivasspor'a kaybetti. TFF 1. Lig'de ise Ekol Göz Menemenspor, lider Ümraniyespor'u yenip çıkışını sürdürürken, Altay, Hatay deplasmanından yenilgi ile döndü. Balıkesirspor, Altınordu ve Akhisasrspor ise haftayı birer puanla kapadılar. Onur Tungut'un yönettiği spor masasında Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, temsilcilerimizin 10. hafta performanslarını değerlendirdiler.
BETO DUVAR ÖRDÜ
ONUR TUNGUT: Göztepe, Trabzon deplasmanından zaferle döndü. Nasıl başardılar bunu ?
LEBIP TIMOR:
Zor bir hafta geçirmişlerdi. Tamer hocanın istifası, yeni teknik direktör arayışları ile Trabzon'a sıkıntılı gittiler. Bu ortamda maç kazanmak çok değerli. Müthiş mücadele sergilediler. Çok baskı yediler ama hiç hata yapmadılar. Son haftalarda tartışılan Beto da yıldızlaşınca
ilk yarıda buldukları skoru maç sonuna kadar taşıyıp altın değerinde 3 puanla döndüler.
SERHAN ÇIFDALÖZ:
Trabzon'da oynamak her tam için zor. Taraftar desteği ile Trabzonspor içeride çok baskı kuruyor. Hem sahada hem de tribünlerde.
Maç boyu bu baskıyı yemesine rağmen puan almayı kafasına koymuş bir Göztepe izledik. Maç genelde Göztepe yarı sahasında oynandı.
Son bölümde Beto yıldızlaştı. Kalesinde duvar ördü dersek yanlış olmaz. Karadeniz'de büyük balığı avladılar.
ISLIKLARIN ALTINDA
TUNGUT: Yukatel Denizlispor'a evinde huzur yok. Yine kaybettiler, nereye koşuyorlar?
TIMOR:
Sivasspor'un hakkını verelim. İyi oynayan, daha çok isteyen takım kazandı. Denizlispor, her geçen gün kan kaybediyor. Faturayı Yücel hocaya kestiler, ne değişti?
5 iç saha maçında 4. yenilgi. Pozisyona giremeyen, orta sahayı rakibe bırakan defansında da çok pozisyon veren görüntüsü ile hayal kırıklığı yarattılar. Maçın ıslıklar altında bitmesi bir çöküşün işaretiydi gibiydi.
ÇIFDALÖZ:
Takım oynamıyor. Taraftarın da desteği azalıyor. Tribünlerdeki boşluklardan ve yükselen seslerden bunu net olarak gördük. Recep Niyaz'ın geç oyuna girmesi, Burak'ın son 10 dakikada oyuna alınması geç gelen teknik hamlelerdi. Sivas rahat bir oyunla ilk deplasman galibiyetini aldı.
BAL-KES PUAN KOPARDI
TUNGUT: Balıkesirspor, Bursa'dan 1 puan çıkardı. Nasıl geçti maç?
TIMOR:
Kendi sahasında hiç maç kaybetmeyen Bursaspor, zor deplasman. Taraftarı ile bu maça da coşkulu başladılar. Ancak ilerleyen dakikalarda oyunu dengeleyen Balıkesirspor rakibi ile başa baş bir maç oynadı
ve özellikle 2. yarı net fırsatlar buldu ama atamadı. 1 puan çok değerli.
ÇIFDALÖZ:
Nefesleri kesen bir maç oynandı. Balıkesirspor'u çok beğendim. Ali Tandoğan, taş gibi bir takım yaratmış. Sezon başı tahminleri alt üst edercesine yukarılara oynamaya başladılar. 0-0 adil bir sonuç, kaybedene yazık olurdu.
DİREKLERE TAKILDILAR
TUNGUT: Akhisarspor 2 haftada 5 puan kaybetti. Neye bağlıyorsunuz bu puan kayıplarını?
TIMOR:
Kadro kaliteleri ve tecrübeleri 10 haftalık süreçte tam olarak sahaya yansımadı. Son 2 haftada kaybedilen 5 puan bunu destekliyor. Adana Demirspor karşısında büyük bir taraftar desteği ile maça da çok iyi başladılar ama tam 3 kez direklere takıldılar. Futbol şansları da yanlarında değildi. Yine de kazanmaları gerekirdi. Yakaladın mı atacaksın.
ÇIFDALÖZ:
İnişli çıkışlı bir grafikleri var. Kopuk kopuk oynuyorlar. İlk ikinin bence en büyük adayı ama geride kalan haftalarda çok puanlar kaybettiler. Bir seri yakalamış olsalardı arayı açacaklardı. Adana temsilcisi karşısında iyi oynadılar ama kendilerine yakışmayacak bir gol yediler. 3 topları da direkten dönünce 1-1'e razı oldular.
KÖTÜ ALIŞKANLIK
TUNGUT: Altay iki haftadır kaybediyor. Neye bağlıyorsunuz bu düşüşü ?
TIMOR:
Kazandığı takdirde diğer maçların skorlarına göre lider olma şansını 2 haftadır geriye çeviriyor Altay. Hatayspor karşısında özellikle çok kötü oynadılar. İlk yarı bittiğinde hiç pozisyonları yoktu. 2-0 geriye düştükten sonra buldukları golün sevincini yaşayamadan 2 gol birden yediler. 3-2'ye de getirdiler maçı ama atı alan Üsküdar'ı çoktaaan geçmişti. İki haftada kaybedilen 6 puan, biraz fazla oldu.
ÇIFDALÖZ:
Golü attıktan sonra uzatmalarla birlikte yaklaşık 15 dakika o baskılı oyunu oynayabiliyorsan daha önce nerelerdeydin diye sorarım ben de. İlk yarıda tanınmayacak kadar kötü oynadılar, daha doğrusu hiç oynamadılar. Buna hakları yok. Üst üste iki yenilgi, kötü alışkanlık.
BAZILARI LİDER SEVER
TUNGUT: Ekol Göz Menemenspor dolu dizgin gidiyor. Neler söylersiniz?
TIMOR:
Çıktıkları son 4 karşılaşma, karşılığında 10 puan topladılar. Geçen hafta Altay'ı devirdiler, bu hafta da lideri indirdiler. Lige yeni çıkmış bir takım olarak Menemenspor için müthiş bir başarı hikayesidir bu. İstanbul ekibi Ümraniyespor zaman zaman net pozisyonlar bulsa da kaleci Selmani yıldızlaşarak takımını ayakta tuttu. Altay'da Sait Karafırtınalar ve teknik ekibi başta olmak üzere bu başarıda emeği olan herkesi kutluyorum.
ÇIFDALÖZ:
Ferdi bir başarı değil bu. Evet kaleci Selmani çok iyi oynadı ama takım olarak bir bütün olmuşlar ve birlikte oynamayı başarıyorlar. Son haftalarda puan aldıkları takımların hepsi zirveye oynuyorlar.
Bu arada karşılaşmadan bir günce annesini kaybeden ama bu maça çıkan Mustafa Çeçenoğlu'na da başsağlığı diliyorum.