Göztepe havalı Denizli yaralı

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de Göztepe, Trabzon deplasmanından galibiyetle dönerken, Yukatel Denizlispor sahasında Sivasspor'a kaybetti. TFF 1. Lig'de ise Ekol Göz Menemenspor, lider Ümraniyespor'u yenip çıkışını sürdürürken, Altay, Hatay deplasmanından yenilgi ile döndü. Balıkesirspor, Altınordu ve Akhisasrspor ise haftayı birer puanla kapadılar.Zor bir hafta geçirmişlerdi. Tamer hocanın istifası, yeni teknik direktör arayışları ile Trabzon'a sıkıntılı gittiler. Bu ortamda maç kazanmak çok değerli. Müthiş mücadele sergilediler. Çok baskı yediler ama hiç hata yapmadılar.ilk yarıda buldukları skoru maç sonuna kadar taşıyıp altın değerinde 3 puanla döndüler.Trabzon'da oynamak her tam için zor.Maç boyu bu baskıyı yemesine rağmen puan almayı kafasına koymuş bir Göztepe izledik.Son bölümde Beto yıldızlaştı. Kalesinde duvar ördü dersek yanlış olmaz. Karadeniz'de büyük balığı avladılar.Sivasspor'un hakkını verelim. İyi oynayan, daha çok isteyen takım kazandı.5 iç saha maçında 4. yenilgi. Pozisyona giremeyen, orta sahayı rakibe bırakan defansında da çok pozisyon veren görüntüsü ile hayal kırıklığı yarattılar. Maçın ıslıklar altında bitmesi bir çöküşün işaretiydi gibiydi.Takım oynamıyor. Taraftarın da desteği azalıyor. Tribünlerdeki boşluklardan ve yükselen seslerden bunu net olarak gördük. Recep Niyaz'ın geç oyuna girmesi, Burak'ın son 10 dakikada oyuna alınması geç gelen teknik hamlelerdi. Sivas rahat bir oyunla ilk deplasman galibiyetini aldı.Kendi sahasında hiç maç kaybetmeyen Bursaspor, zor deplasman. Taraftarı ile bu maça da coşkulu başladılar.ve özellikle 2. yarı net fırsatlar buldu ama atamadı. 1 puan çok değerli.Nefesleri kesen bir maç oynandı. Balıkesirspor'u çok beğendim. Ali Tandoğan, taş gibi bir takım yaratmış. Sezon başı tahminleri alt üst edercesine yukarılara oynamaya başladılar. 0-0 adil bir sonuç, kaybedene yazık olurdu.Kadro kaliteleri ve tecrübeleri 10 haftalık süreçte tam olarak sahaya yansımadı. Son 2 haftada kaybedilen 5 puan bunu destekliyor. Adana Demirspor karşısında büyük bir taraftar desteği ile maça da çok iyi başladılar ama tam 3 kez direklere takıldılar.İnişli çıkışlı bir grafikleri var. Kopuk kopuk oynuyorlar. İlk ikinin bence en büyük adayı ama geride kalan haftalarda çok puanlar kaybettiler.Kazandığı takdirde diğer maçların skorlarına göre lider olma şansını 2 haftadır geriye çeviriyor Altay. Hatayspor karşısında özellikle çok kötü oynadılar. İlk yarı bittiğinde hiç pozisyonları yoktu. 2-0 geriye düştükten sonra buldukları golün sevincini yaşayamadan 2 gol birden yediler.Golü attıktan sonra uzatmalarla birlikte yaklaşık 15 dakika o baskılı oyunu oynayabiliyorsan daha önce nerelerdeydin diye sorarım ben de. İlk yarıda tanınmayacak kadar kötü oynadılar, daha doğrusu hiç oynamadılar. Buna hakları yok. Üst üste iki yenilgi, kötü alışkanlık.Çıktıkları son 4 karşılaşma, karşılığında 10 puan topladılar. Geçen hafta Altay'ı devirdiler, bu hafta da lideri indirdiler. Lige yeni çıkmış bir takım olarak Menemenspor için müthiş bir başarı hikayesidir bu. İstanbul ekibi Ümraniyespor zaman zaman net pozisyonlar bulsa da kaleci Selmani yıldızlaşarak takımını ayakta tuttu.Ferdi bir başarı değil bu. Evet kaleci Selmani çok iyi oynadı ama takım olarak bir bütün olmuşlar ve birlikte oynamayı başarıyorlar.Bu arada karşılaşmadan bir günce annesini kaybeden ama bu maça çıkan Mustafa Çeçenoğlu'na da başsağlığı diliyorum.