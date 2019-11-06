İhracata Çin dopingi

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İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den geçen yılın 10 aylık diliminde Çin'e 110 milyon dolarlık gıda ihracatı yapıldı. Bu senenin aynı döneminde ise bu rakam yüzde 86 artarak 205 milyon dolara çıktı. Ocak-ekim 2019'da Çin'e yapılan gıda ihracatında ilk sırayı fındık ve fındık mamulü aldı. Geçen yılın 10 ayında 34 milyon dolar olan fındık ve fındık mamulü ihracatı, bu senenin aynı döneminde yüzde 107 artışla 71 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kuru meyve sektöründeki tanıtımlar da bu pazarda hızlı sonuç verdi. Geçen yılın 10 ayında 8 milyon dolarlık ihracata imza atan kuru meyve sektörü, rakamı bu yıl yüzde 131 artırdı ve 18 milyon 427 bin dolara çıkarttı. Meyve sebze mamulleri sektörü de aynı dönemde yüzde 70 artışla 25 milyon doları Türk ekonomisine kazandırdı. Bu yıl kiraz ihracatına kapıların açılmasıyla da yaş meyve sebze ihracatı Çin'e 3 milyon 380 bin dolara yükseldi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "Çin frutaryen bir yapıya sahip. Yani meyve kültürüyle beslenme alışkanlığını seven bir toplum. Bu büyük potansiyeli çok iyi şekilde kullanmak istiyoruz" dedi.