İlhan Palut: Rakiplerin önlem alacağı bir Göztepe

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SÜPER Lig'de Göztepe'nin Tamer Tuna'nın istifası sonrası dün 3 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör İlhan Palut, Süper Lig'e görev yapmaya hazır olduğunu belirterek iddialı açıklamalarda bulundu.Oyuncularına ilk kez farklı sistemle oynadıkları maçta başarılı olduklarını belirten 42 yaşındaki teknik adam,diye konuştu. PALUT, genç teknik adamların fırsat beklediğini, Göztepe'nin bu fırsatları vermekten çekinmediğini belirterek, "Ben de hak ettiğimi düşündüğüm bu güvene layık olmaya çalışacağım. Hedefim böyle teknik direktörleri göreve getirme noktasında karar veremeyen camialar var ise onlara referans olacağım" dedi.Süper Lig ve TFF 1. Lig için gerekli UEFA Pro Lisans belgesi olmadığı için maçların ardından basın toplantısında açıklamayı ekibinden Ersan Parlatan yapacak.teknik direktör İlhan Palut ile sportif menajer İlhan Şahin'in yolları 3 yıl sonra yeniden kesişti. Şahin'in futbolcu olarak son görev yaptığı Ümraniyespor-' da Palut o dönem yardımcı antrenör olarak görev yaptı.yer aldığı Ümraniyespor, 2015-2016 sezonunda 2. Lig'de şampiyonluk yaşayarak TFF 1. Lig'e yükseldi.