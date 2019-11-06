İZKA’dan 3 milyon euroluk AB projesi

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), çevreci enerji olarak tanımlanan rüzgar enerjisi için önemli adımlar atıyor. İzmir'in rüzgar enerjisi ekipman üretimi konusunda kümelenme faaliyetlerinin hızlanmaya başladığını belirten İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, "Bu çalışmaları ileri aşamaya taşımak için ajansımız 3 milyon euro bütçeli bir Avrupa Birliği (AB) projesi yürütecek. Bu projenin çalışmalarının 2020'nin ikinci yarısı itibarıyla başlamasını planlıyoruz" dedi. Yavuz, İzmir'in rüzgardan elektrik üretiminde ve kanat, kule, jeneratör gibi sektöre özel katma değeri yüksek ekipmanların imalatında Türkiye'de lider şehir haline geldiğini ifade etti.Ege Bölgesi'nin Türkiye'de işletmedeki rüzgar santrallerinin yaklaşık yüzde 38'ine de ev sahipliği yaptığını belirterek, bu santrallerin de 2 bin 868 megavat seviyesindeki kurulu gücünün inşa halindeki ve lisanslı yeni santrallerle 3 bin 500 megavatlara ulaşacağını bildiren Yavuz, "İzmir'in santrallerde kullanılan ekipmanların ve teknolojilerin üretiminde hızla ilerliyor. İzmir, dünya çapında faaliyet gösteren firmalar tarafından üretim merkezi olarak belirlendi. Ayrıca çok sayıda yerel firmadan oluşan güçlü bir tedarik zinciri İzmir'de oluşmuş durumda. Tüm bu yatırımların toplam miktarının yaklaşık 2 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyleyebiliriz. İzmir'de sadece rüzgar enerjisi ekipmanları sektöründe direkt istihdam edilen kişi sayısı 5 bini geçti ve bu sayı yeni yatırımlarla artacak. Tüm bunları da dikkate aldığımızda, sektörün önemli sayıda ve nitelikli istihdam yarattığını söyleyebiliriz" dedi.Yavuz, İZKA'nın İzmir'de temiz enerji teknolojilerinin üretim ve tüketiminin yaygınlaştırılması için yatırımcılara yönelik farklı hizmet ve destekleri bulunduğunu ve uyguladıkları 2 mali destek programıyla 54 projeye yaklaşık 35 milyon lira tahsis ettiklerini aktardı. İzmir'de özellikle rüzgar enerjisi ekipman üretimi konusunda kümelenme faaliyetlerinin hızlanmaya başladığını dile getiren Yavuz, "Bu çalışmaları ileri aşamaya taşımak için ajansımız 3 milyon euro bütçeli bir AB projesi yürütecek. Bu projenin çalışmalarının 2020'nin ikinci yarısı itibarıyla başlamasını planlıyoruz. Proje kapsamında çok daha olgun ve kurumsal bir yenilenebilir enerji kümesinin oluşturulması planlanıyor. Bunun yanında ajansımızın devam eden bir 'akıllı uzmanlaşma' çalışması var. Bu çalışma sonrasında İzmir'in sürdürülebilir kalkınmasına en yüksek düzeyde destek sağlayabilecek diğer başka sektörleri de belirlememiz söz konusu olacak. Daha geniş kitleler tarafından anlaşılabilir olması ve söyleme kolaylığı açısından bizim temiz enerji olarak kullanmayı tercih ettiğimiz yenilenebilir enerjide İzmir, özellikle rüzgar enerjisi ekipman üretimi açısından bir merkez haline geldi. Bu gelişmelerin ilerleyen dönemde güneş enerjisi sektörünü de tetikleyerek benzer olumlu gelişmelerin bu alanda da olmasını bekliyoruz" dedi.