İzmir’deki okullara ulusal kalite etiketi

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İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen 2018 Yılı e-Twinning Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketleri sahiplerini buldu. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından düzenlenen sertifikalar sahiplerine verildi. Düzenlenen törende; 2018 yılında İzmir'den 'Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Sertifikası' alan 51 okula toplamda 130 sertifika takdim edildi. Programda; İzmir faaliyetleri gösteriminin ardından açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, e-twinning ortak bilgi ağının, öğrencilerin birbirlerini tanımaları için bir fırsat ve öğretmenlerin mesleki farkındalıklarını artırması için uluslararası bir platform olduğunu vurguladı. Yahşi, 2009 yılında Türkiye'nin de dâhil olduğu e-Twinning platformunda, proje sayısının her geçen yıl arttığını kaydetti.