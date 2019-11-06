Kulüpler Birliği’ne İzmirli başkan

BUGÜN NELER OLDU

Birliği Vakfı, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın görevi bırakması nedeniyle olağanüstü genel kurula gitti. Vakfın Maslak'taki merkezindeki genel kurula, geçen sezon Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklama nedeniyle toplantılara katılmama kararı alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de geldi. Seçimde tek aday olan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, oy birliğiyle başkan seçildi.Sepil'in yardımcılıklarını ise Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu yapacak.