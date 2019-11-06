Kulüpler Birliği’ne İzmirli başkan

KULÜPLER
Birliği Vakfı, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın görevi bırakması nedeniyle olağanüstü genel kurula gitti. Vakfın Maslak'taki merkezindeki genel kurula, geçen sezon Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklama nedeniyle toplantılara katılmama kararı alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de geldi. Seçimde tek aday olan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, oy birliğiyle başkan seçildi. Özel işleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Mehmet Sepil'in yerine toplantıya Göztepe adına başkan yardımcısı Talat Papatya katıldı.
Sepil'in yardımcılıklarını ise Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu yapacak.