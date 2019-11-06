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Metroda dini kıyafetli adama hediye Kuran

İstanbul’da şehir magandalarının farklı giyimi nedeniyle taciz ettiği gencin çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı. Olayın yankıları sürerken metrosunda benzer kıyafetli bir kişiye Kuran-ı Kerim hediye edildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK Egeli Sabah
Giriş Tarihi: 6.11.2019
Metroda dini kıyafetli adama hediye Kuran
İSTANBUL'DA 29 ekim törenlerinden dönen bir grup şehir magandasının, metroda karşılaştığı dini inançları için farklı şekilde giyinen Mücahit Ömer Dinç'in videosunu çekerek taciz etti. Sosyal medyada olayın yankıları sürerken vatandaşlar, İzmir metrosunda benzer kıyafetli bir kişiye Kuran-ı Kerim hediye etti ve ülkemiz için dua istedi.

'SAYGI DUYULSUN'
Grup adına konuşan AK Partili eski meclis üyesi Emrullah Kavuz, "Kısa bir süre önce İstanbul'da metroda bir kardeşimiz sadece peygamber efendimizin sünnet-i seniyyesine uygun kıyafet giydiği için taciz edildi. Biz size bazı hediyeler getirdik. Kuran-ı Kerim hediye etmek istiyoruz. Biz biliyoruz ki ülkemizi iç ve dış düşmanların saldırısıyla mücadele ederken sizlerin dualarıyla ayakta duruyor. Sizden ricamız vatanımıza, milletimize, askerimize, polisimize dualarınızı eksik etmeyin. İstanbul'da tacize uğrayan kardeşimize sizin nezdinizde selam gönderiyoruz. Rabbim ondan razı olsun. Rabbim makamını en yüce makamlardan eylesin. Hristiyanlar kendi dini kıyafetlerini giyen vatandaşlarına çok büyük saygı gösteriyor. Yahudiler, Budistler, ona keza. Bizler buradan bütün Türk milletimizin İslami, peygamber efendimizin sünnet-i seniyyesine uyan bu kıyafetteki arkadaşlarımıza saygı duymalarını temenni ediyoruz, rica ediyoruz" diye konuştu.

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Metroda dini kıyafetli adama hediye Kuran
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