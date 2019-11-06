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diyerek tombik satıyorlar

Giriş Tarihi: 6.11.2019
Palamut diyerek tombik satıyorlar
DENIZLERDE 1 Eylül'de başlayan balık sezonunda palamut sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle son 2 yıldır tezgahlarda bol olan palamut, bu sezon balıkçıların ağlarına takılmadı. Balıkçılar, istedikleri kadar palamut avlayamazken, bu durum tezgahlardan da anlaşıldı. Palamut olmaması nedeniyle çipura ve levrek fiyatlarında beklenen indirim etiketlere yansımazken, bu 2 balık, geçen yılın bu dönemlerine göre 2 kat daha pahalı satılıyor. Geçen yıl palamudun bol olması nedeniyle 10 ile 15 lira arasında satılan levrek ve çipura, bu sezon 25- 30 liradan alıcı buluyor. Palamut sıkıntısını bazı balıkçılar ise fırsata çevirdi ve çok benzeyen tombik balığını 'palamut' etiketiyle satmaya başladı. 2balık arasında lezzet farkı olduğun belirten balıkçılar, "Palamutun üzerinde çizgi var, tombik benekli olur. Ayrıca palamutun eti beyaz olur" dedi.
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Palamut diyerek tombik satıyorlar
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