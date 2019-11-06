Sahte içki için tesis kurdular

BUGÜN NELER OLDU

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkole karşı yürüttüğü çalışma kapsamında dün sabah operasyon düzenledi. Torbalı'ya bağlı Yedi Eylül Mahallesi'ndeki depoya baskın yapan ekipler, S.E. ile Türkmenistan uyruklu N.N. adlı 2 kişiyi gözaltına aldı. Tesiste yapılan kontrolde ise etil alkolle üretimi yapılan sahte içkilerin önüne geçmek için alkole katılan 'denatonyum benzoat' adlı kimyasal maddeyi arıtmak amacıyla kurulan cihaz ele geçirildi. Operasyonda, piyasa değeri 400 bin lira olan 2 ayrı distilasyon ve damıtma cihazı, 18 bin litre etil alkol, 40 bin içki etiketi ve 1 ambalajlama makinesi ele geçirildiği belirtildi. Öte yandan ele geçirilen 18 bin litre etil alkolden 100 bin şişe içki üretimi yapılabileceği vurgulandı. Öte yandan İzmir polisi ise Konak'ta bir depoya yaptığı operasyonda yarım litrelik pet su şişelerine doldurulmuş halde 201 litre sahte rakı ve votka ele geçirildi. Operasyonda, Ş.K. ve H.M. gözaltına alındı.